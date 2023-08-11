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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 7 أبراج كهرباء في نجع حمادى والأمن يكثف الجهود لضبط المخربين

أبراج الكهرباء بنجع
أبراج الكهرباء بنجع حمادى

تسببت أعمال تخريب نفذها لصوص، فى سقوط ٧ أبراج كهرباء ضغط عالى بنجع حمادى شمال قنا ، نتج عنها انقطاع التيار الكهربائى عن عدة قرى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد سقوط ٧ أبراج كهرباء بقرية الغربى بهجورة بالقرب من دير الأنبا بضابا بنجع حمادى.

 

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وتسبب سقوط أبراج الكهرباء، فى سقوط ١٣ كابل كهرباء على شريط السكة الحديد، وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بأبراج الكهرباء.

 

انتقلت قوة أمنية، والجهات المعنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة الموقف، وتقدير الخسائر ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التيار الكهربائي للمنطقة مرة أخرى.
 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

أبراج الكهرباء

IMG_٢٠٢٣٠٨١١_١٥٠٠٠٣
IMG_٢٠٢٣٠٨١١_١٥٠٠٠٣
IMG_٢٠٢٣٠٨١١_١٥٠١١٠
IMG_٢٠٢٣٠٨١١_١٥٠١١٠


 

قنا نجع حمادى التيار الكهربائى أبراج كهرباء ضغط عالى سقوط ٧ أبراج كهرباء الغربي بهجورة

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