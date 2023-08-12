بالأسماء.. مصرع وإصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوي

لقى شخص مصرعه، و أصيب ١٢ آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، أمام مركز الوقف.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، أمام مركز الوقف، نتج عنه مصرع شخص و إصابة ١٢ آخرين.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بـ ٨ سيارات إلى موقع الحادث، لنقل الجثة إلى المشرحة،و المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين مصرع عادل قاسم بشير 53 عاما، مقيم بقرية القناوية بنجع حمادى،و إصابة كل من: محمد أحمد عبدالرحيم 59 عاما، شعبان أبوالمجد أحمد 50 عاما، محمد عبد الغفار عبد اللطيف 46 عاما، هشام بدري كامل 40 عاما، أحمد عبدالعاطي حفنى 50 عاما، عبدالماجد حسان 49 عامًا، مراد زكريا سيد 60 عاما، إبراهيم نصر الدين أحمد 55 عامًا، مختار محمد عبد العال، وأبنائه، عرفة 15 عامًا، وهمام 5 أعوام ، و رقية 7 أعوام، جميعهم مقيمون بمركز نجع حمادى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.