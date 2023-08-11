جامعة جنوب الوادي تبدأ لقاءات التوعية حول محو الأمية في الأقصر

اختتمت جامعة جنوب الوادى، اللقاءات التوعوية الصيفية السنوية التى تنظمها لطلابها للمشاركة في مشروع محو الأمية بمحافظة قنا ، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، والتى أجريت على مدار أسبوع بمختلف مدن ومراكز محافظة قنا .

انتهت اللقاءات، بلقاء مع طلاب الجامعة من أبناء مركز فرشوط بقاعة مجلس مدينة فرشوط، بمشاركة محمد الكامل، منسق عام الجامعة بمشروع محو الأمية، وعبد الناصر أحمد، منسق كلية التجارة، وشيماء محمد، منسق كلية الآداب، وعاصم سلام، منسق مركز فرشوط، ومهران أبوسحلى، مدير إدارة محو الأمية بمركز فرشوط.





تضمن اللقاء، الرد على كافة تساؤلات الطلاب حول عملية المشاركة، من حيث استمرارية مشاركة الجامعة من خلال طلابها فى هذا المشروع القومى بهدف القضاء على الأمية التى تعد المعوق الاساسى فى عملية التنمية والتحول الرقمى الذى تنتهجه الدولة حاليا لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

واستعرض المشاركين في اللقاء، أعداد الاميين بمحافظة قنا وبصفة خاصة بمركز فرشوط والنتائج والإحصائيات التى حققتها الجامعة بمشاركة طلابها في تحرير الموطنين من قيد الأمية وحصول الجامعة على مركز متقدم بين الجامعات المصرية منذ توقيع البروتوكول بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار فى عام ٢٠١٤ وإنجاز ومحو أمية أكثر من ٨٩ ألف دارس ناجح خلال مسيرة مشاركة الجامعة وحتى منتصف العام الجارى.



قال محمد الكامل، منسق عام الجامعة بمشروع محو الأمية، إنه بنهاية هذا الأسبوع تم تنظيم وانعقاد ٩ لقاءات توعوية بواقع لقاء بكل مركز من مراكز المحافظة، وتستكمل تلك اللقاءات التوعوية الأسبوع المقبل بتنظيم ٧ لقاءات لتعم كافة مراكز ومدن محافظة الأقصر بمشاركة أعضاء اللجنة الإشرافية لمحو الأمية بالجامعة، ومسؤولى هيئة تعليم الكبار بمحافظة الأقصر.

وتختتم تلك اللقاءات التوعوية الصيفية السنوية لطلاب الجامعة بلقاء طلاب الجامعة أبناء محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، عقب انتهاء أسبوع محافظة الأقصر.



