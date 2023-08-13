عودة عمل السيارة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في قنا

لمدة 5 أيام..

قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، سوف يتم عودة عمل السيارة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال الفترة من 15 وحتي 20 اغسطس الجارى.

و أوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن عمل السيارة المتمثلة سوف يبدأ من الساعة 9 صباحا وحتي 9 مساءاً خلال أيام العمل المحددة.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعلن عن وصول سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، لدعم صحة المرأة المصرية وذلك فى إطار حملة "100 يوم صحة".

وأضاف محافظ قنا ، بأن الحملة سوف تتولى توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتشخيص وإجراء العلاج اللازم للسيدات.

جدير بالذكر أن حملة "100 يوم صحة" تعتبر نتاجا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

كما تهدف حملة 100 يوم صحة، إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.