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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفى قنا الجامعي يستأصل رحمًا كاملًا لسيدة تعانى أورامًا ليفية

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى

أعلن الدكتور حجاجي منصور ، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بـ قنا ، عن نجاح فريق طبى من قسم أمراض النساء والتوليد بـمستشفيات قنا الجامعية ، في الاستئصال الكامل لرحم سيدة كانت تعانى من أورام ليفية متعددة كبيرة الحجم في أماكن صعبة من الرحم.

وأوضح منصور، بأن ذلك في ضوء الخدمات المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية ذات المهارة الخاصة لتوجيهات الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، واشراف الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

 

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وأضاف محمد عبد الرحمن محمد، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، بأنه تم مناظرة المريضة فور استقبالها بمستشفيات قنا الجامعية بالمعبر وبإجراء الأشعات والفحوصات، تبين وجود أورام ليفية كبيرة الحجم في عنق الرحم والجزء الجانبي من الرحم، حيث قام الفريق الطبي بتجهيز المريضة وعمل الفحوصات اللازمة واجراء عملية استئصال كامل للرحم.

وأشار رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، إلى أن الفريق الطبى، ضم كل من: الدكتور أسامة تمام، استشاري أمراض النساء والتوليد بطب قنا، الطبيب محمد صابر، مدرس مساعد بقسم النساء والطبيبة تهاني فتحي، المعيد بقسم امراض النساء التوليد.

وتابع رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، كما شارك من قسم التخدير العناية المركزة كلا من: الدكتور محمود اسماعيل، استشاري التخدير، والطبيب محمد حسام، مدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، وذلك تحت اشراف رئيس لستة العمليات ليوم السبت الدكتور أحمد هاشم عبد اللاه.

وأضاف الدكتور أحمد السبقى، مدير مستشفى المعبر الجامعى، بأن المريضة تماثلت للشفاء بعد المتابعة الطبية المستمرة من اجراء العملية بالقسم الداخلي بالمستشفى وتم خروجها للتحسن التام بدون تسجيل أي مضاعفات جراحية. 

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