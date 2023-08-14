عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ821 مليون جنيه.. محافظ قنا يوجه بسرعة تشغيل مشروع الصرف الصحي للقرى

اجتماع الصرف الصحي
اجتماع الصرف الصحي

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بسرعة تذليل كافة التحديات وتلافي الملاحظات الخاصة بتسليم وتشغيل مشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، والمهندس محمد نصر، مدير عام البيئة واستشاري المشروع وممثلي الشركة المنفذة للمشروع وعدد من القيادات التنفيذية.

 

مستشفى قنا الجامعي يستأصل رحمًا كاملًا لسيدة تعانى أورامًا ليفية

ضبط 25 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بقنا

ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع، أعمال التسليم التي تمت حتى الآن وتلافي الملاحظات مع الشركة المنفذة للمشروع وسرعة استخراج موافقات الحماية المدنية تمهيدًا للتشغيل الكامل للمشروع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة.

وأوضح محافظ قنا، أن حجم الاستثمارات بمشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا والذى يضم قري "الاشراف البحرية، القناوية، الطوابية، جزيرة الطوابية، أولاد عمرو، المخادمة، الغوصة، الشيخ عيسي، الحجيرات"بلغ حوالي 821 مليون جنيه، يستفيد منه 183 ألف نسمة من اهالي تلك القرى.

وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة، حيث تقع محطة معالجة الصرف الصحى على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية 29 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى تصل إلى 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية.

وأضاف أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحدثت نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى وبصفة خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، مما ساهم في إعادة ترتيب محافظة قنا في معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة.
 

اجتماع الصرف الصحي

IMG-20230814-WA0124
IMG-20230814-WA0124
IMG-20230814-WA0125
IMG-20230814-WA0125
IMG-20230814-WA0128
IMG-20230814-WA0128
IMG-20230814-WA0127
IMG-20230814-WA0127
IMG-20230814-WA0129
IMG-20230814-WA0129
قنا مشروع الصرف الصحي صعيد مصر برنامج التنمية المحلية الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه بإطلاق منصات إلكترونية لتيسير الخدمات الجامعية

مستشفى قنا الجامعي يستأصل رحمًا كاملًا لسيدة تعانى أورامًا ليفية

ضبط 25 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بقنا

رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه بالقضاء على قوائم الانتظار بطب الفم والأسنان

عودة عمل السيارة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في قنا

منصة إلكترونية لمستشفيات قنا الجامعية للتعامل مع استفسارات وشكاوى المواطنين

بالأسماء.. مصرع وإصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوي

قطع المياه عن 11 منطقة بمدينة قنا .. اعرف المواعيد والأماكن

ترشيحاتنا

قوة مرعبة .. روسيا تستعد لضرب أوكرانيا بسلاح قاتل

السيسي يودع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني عقب القمة الثلاثية.. صور

خوفا على سمعتهم.. لماذا تأخر وصول الدبابات الأمريكية والبريطانية إلى أوكرانيا؟

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

الزيارة الثانية في 3 شهور|ماذا يفعل وزير الشئون الخارجية السوري بالقاهرة غدا؟

وزير الأوقاف: التسامح الدينى لا يجيز حرق الكتب المقدسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ