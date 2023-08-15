معامل التنسيق الإلكتروني بجنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن بدء استقبال معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الأحمر، طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أن استقبال الطلاب والطالبات اعتباراً من اليوم، الثلاثاء 15/8/2023 وحتى يوم السبت 19/8/2023، ولمدة خمسة أيام.

من جانبه، قال الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية 250 درجة فأكثر، أي بنسبة 60.98%، والحد الأدنى للشعب الأدبية 238 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.05%.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى جاهزية معامل التنسيق الإلكترونى لاستقبال الطلاب والطالبات، على مدار الأيام المتاحة لكتابة الرغبات.

فيما أوضح المهندس علي فكرى، مدير مركز المعلومات بالجامعة، أنه تم تجهيز معمل التطوير 1 ومعمل التطوير 2 بمقر الجامعة بقنا بـ 38 جهاز حاسب آلي، ومعمل بكلية التربية بالغردقة بـ 20 جهازا.

وأكد تواجد نخبة من مهندسي مركز المعلومات بالجامعة لتقديم الدعم للطلاب لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق بشكل صحيح.