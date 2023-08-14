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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه بإطلاق منصات إلكترونية لتيسير الخدمات الجامعية

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

ناقش الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اطلاق عدد من المنصات الالكترونية لإنجاز مجموعة من الخدمات بالجامعة، فى إطار خدمات التحول الرقمي المتنوعة التي تقدمها الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات و المعلومات بقنا ، والمهندس أحمد عبد النعيم، بمركز معلومات جامعة جنوب الوادى.

 

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وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أن المنصات التي يجري الإعداد لها تتضمن منصة للمستشفيات الجامعية لتلقي الطلبات والشكاوى من المترددين عليها، ومنصة الشئون القانونية لإبلاغ الجهات المعنية بموقف الإحالة إلى مجالس التأديب وتوقيع الجزاءات، ومنصة القيادات الجامعية عند تكليف قيادة جديدة أو التجديد لها، ومنصة متابعة التكليفات الصادرة من رئيس الجامعة إلى الوحدات الجامعية المختلفة.

و أضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، كما يجرى تنفيذ منصة الحجز والدفع الالكتروني لاستراحة الجامعة بالقاهرة، ومنصة الأنشطة اليومية لمكتب رئيس الجامعة، ومنصة الحصول على ارتباط مالى.

جامعه جامعة جنوب الوادي منصات إلكترونية خدمات التحول الرقمي الأنشطة اليومية قنا

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