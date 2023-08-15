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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنزال مليون زريعة أسماك فى نهر النيل بقنا

الزريعة السمكية بقنا
الزريعة السمكية بقنا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بدء إنزال مليون زريعة سمكية بنهر النيل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة قنا ، فى إطار حماية وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بحضور المهندس جمال عبد الحكم، مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس أسامة أحمد موسى، مدير المفرخ السمكي بنجع حمادى.

 

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وقال محافظ قنا ، إنه تم اليوم إنزال ٢٥٠ ألف زريعة، من إجمالي مليون زريعة سمكية من نوع " مبروك الحشائش"مُقرر إنزالها خلال هذا الأسبوع، وأن أسماك مبروك الحشائش التى يتم إنزالها بنهر النيل تتميز بالمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تساهم في تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

و أوضح محافظ قنا ، أن عملية إنزال الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائى، نظراً لما سوف تحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتى، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلاً عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

وقال المهندس جمال عبد الحكم، مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، إن المليون زريعة سمكية التى يجري إنزالها في نهر النيل، تأتى ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التي يتبناها اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز ، بهدف تغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للإرتقاء بقطاع الثروة السمكية، و استكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية.

يُذكر أنه تم إنزال مليون زريعة سمكية في نهر النيل ، خلال شهر مايو الماضي، من نوع " البلطي النيلي ، والمبروك الفضي، ومبروك الحشائش " وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تنمية الثروة السمكية والمصايد الطبيعية، وزيادة الإنتاج السمكى.

الزريعة السمكية

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