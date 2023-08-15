بحضور القيادات التنفيذية.. مشروع ابنتي الغالية يستعرض المبادرات المجتمعية بمراكز قنا

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، فعاليات الجلسة الحوارية لمناقشة المبادرات المجتمعية التي تنفذ حاليا ضمن مشروع "ابنتي الغالية" بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، والتي نظمتهما هيئة كوبتك أورفانز بأحد الفنادق في قنا.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بـ قنا ، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والدكتورة هدى سعدى، مقررة المجلس القومي للمرأة بقنا، والقمص ميخائيل مرقس، كاهن كنيسة القديسة دميانة بنقادة، ومنال عبد الوهاب، وكيل مديرية قنا للتربية والتعليم، وسلوى يوسف، مديرة مشروع ابنتي الغالية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، ومديري الجمعيات الأهلية المشاركة بالمحافظة.

قال نائب محافظ قنا، إن المبادرات المجتمعية التي تنفذ حالياً بواسطة هيئة كوبتك أورفانز بالتعاون مع الجمعيات الشريكة بالمحافظة، شملت 24 مبادرة مجتمعية ترتكز على 4 محاور رئيسية يأتي في مقدمتها محور التعليم والذى يهتم برفع وعي الفتيات بأهمية التعليم كمفتاح للتمكين.

تابع نائب محافظ قنا، ثانيا: محور البناء النفسي والوجداني ويهتم برفع وعي الفتيات بحقوقهن وإمدادهن بالأدوات اللازمة لحماية أنفسهن من انتهاك هذه الحقوق، والتعبير عن الذات أثناء اتخاذهن قرارات بشأن حياتهن الخاصة.

و أضاف عمر، بينما يهتم المحور الثالث بالتعايش السلمي وقبول الآخر ، ويعتمد المحور الرابع على التطوع وقيادة المرأة للمبادرات المجتمعية، حيث يتم تمكين الفتيات من القيادة والمشاركة المدنية الفعالة، بالإضافة إلى تدريبهن على تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تعالج القضايا والاحتياجات المحلية.

و أوصى نائب محافظ قنا ، ببذل المزيد من الترويج للأفكار الإيجابية التي تتبناها المبادرة المجتمعية ونشرها عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وقالت سلوى يوسف، مديرة المشروع بقنا، إن مشروع "ابنتي الغالية" يعمل على توفير الفرصة للفتيات المشتركات من خلفيات اجتماعية مختلفة لمعايشة تجربة العمل معا في محبة وسلام وبروح الفريق مما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي، والاجتماعي.

و أضافت يوسف: بلغ عدد الجمعيات التي اشتركت في التنفيذ 66 جمعية تمثل 12 محافظة، ليصل عدد المستفيدات حتى الآن الى 12600 فتاة، لافتة إلى أن المشروع فى دورته الحالية ينفذ من خلال 6 جمعيات شريكة سيتم من خلالها زراعة 600 شجرة في 5 مراكز، هي: “قنا، فرشوط، نقادة، دشنا، قوص”.

ووجهت الشكر إلى محافظ قنا، على دعمه الدائم والمستمر، واهتمامه بكل القضايا والمشروعات التي تخدم فتيات الإقليم