بتكلفة 50 مليون جنيه..محافظ قنا يتفقد مشروعات تطوير المجمع الحرفي بمنطقة الصالحية

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بوحدة إسعاف ونقطة الحماية المدنية ضمن مشروع تطوير المجمع الحرفي الصناعي بمنطقة الصالحية بمدينة قنا .

رافقه خلالها المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أشرف عبدالسلام، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتور خالد يوسف عبدالله، مدير مرفق الإسعاف، والمقدم محمد ياسين، وكيل إدارة الحماية المدنية، وعلي غريب، مدير إدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة، وخالد أبوالحسن، باحث ادارة التعاون الانتاجى.

قال محافظ قنا، إ ن المشروع يضم إنشاء نقطتى إطفاء وإسعاف وكافتيريا لخدمة المجمع والمناطق المجاورة، و أنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق بالمرحلة الأولي من المجمع الحرفي الصناعى، وأعمال إحلال وتجديد السور الأمامي وبوابات الدخول والخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه.

وأضاف الداودى، بأن مجمع الصناعات الحرفية بمنطقة الصالحية مقام علي مساحة 50 فدانا ويشتمل مرحلتين" أولي - ثانية" تضم 542 ورشة حرفية ، وتعد من التجارب الناجحة في نقل الورش الحرفية من المناطق السكنية إلى مجمع خاص ما سمح بالتخلص من الضوضاء والتلوث السمعي والبصري وكل الصناعات التي تزعج السكان.

كما تفقد محافظ قنا ، عدد من الأماكن الشاغرة والتي من المقترح استغلالها كوحدات تجارية وخدمية لتلبية طلبات المستثمرين لإنشاء محلات تجارية وخدمية لتنوع مصادر الدخل وللتسهيل علي المتعاملين مع الورش وتوفير الوقت والمجهود في التنقل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.



