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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 680 مواطنا ضمن قافلة طبية استثنائية بقنا

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية استثنائية بقرية الحاج سلام، ونجع صفر بمركز فرشوط ضمن فعاليات القوافل الطبية المجانية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، فى إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٦٨٠ مواطن فى عدد من التخصصات الطبية المختلفه بواقع" ٣٢٠ حالة طب أطفال، ٢٥٤ حالة أمراض باطنة ، ٧٧ حالة أمراض نساء وتوليد، ٣٠ حالة تنظيم الأسرة ".

 

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و أشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

و قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إنه تم تنظيم هذه القافلة بشكل استثنائي في قرية الحاج سلام، نظراً لحاجة القرية إلي توفير الخدمات الطبية المختلفة.

و أشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلي أنه تم صرف جميع الأدوية للحالات مجاناً، و أن المديرية حريصة علي تغطية جميع قري ونجوع المحافظة و تقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين.
 

قافلة طبية بقنا

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قنا مديرية الصحة قافلة طبية استثنائية الحاج سلام القوافل الطبية حياة كريمة وزارة الصحة

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