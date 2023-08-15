مصرع زوجين صعقا بالكهرباء في نجع حمادي

لقى شاب وزوجته مصرعهما صعقاً بالكهرباء فى قربة القصر التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب وزوجته صعقاً بالكهرباء داخل منزلهما بقرية القصر بنجع حمادى.

تبين مصرع محسن نورالدين عباس أحمد 37 عامًا، وزوجته بطه حمدان أبو المجد 30 عامًا، صعقاً بالكهرباء أثناء تواجدهما بمنزلهم فى قرية القصر.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.