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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع زوجين صعقا بالكهرباء في نجع حمادي

مشرحة مستشفى
مشرحة مستشفى

لقى شاب وزوجته مصرعهما صعقاً بالكهرباء فى قربة القصر التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب وزوجته صعقاً بالكهرباء داخل منزلهما بقرية القصر بنجع حمادى.

 

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تبين مصرع محسن نورالدين عباس أحمد 37 عامًا، وزوجته بطه حمدان أبو المجد 30 عامًا، صعقاً بالكهرباء أثناء تواجدهما بمنزلهم فى قرية القصر.

 

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

نجع حمادى قربة القصر مرفق اسعاف قنا صعقا بالكهرباء مشرحة مستشفى نجع حمادى قنا

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