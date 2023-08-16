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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب الحجز لنشاط الغزل والنسيج بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، فتح باب الحجز لنشاط الغزل والنسيج، وتخصيص بلوك كامل لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات بدون صباغة أو تجهيز ، بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ " نجع حمادى.

 

وأوضح محافظ قنا ، بأن المجمع كان مقتصراً علي الأنشطة الكيميائية والهندسية والغذائية فقط، ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتشغيل الشباب، وإقامة المشروعات داخل المجمعات الصناعية، بمختلف محافظات الجمهورية.

 

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وأضاف الداودى، بأن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهوّ يضم 420 وحدة صناعية، تم حجز 75% من إجمالي الوحدات حتي الآن، مشيراً إلي أن الوحدات الصناعية التي تم تخصيصها لنشاط الغزل والنسيج تتميز بأنها تشتمل على جميع المرافق، ومساحتها التى تبلغ 216 م لكل وحدة، وتبلغ قيمة ايجارها 10 جنيهات و 85 قرشا لكل متر مربع شهرياً.

 

وتابع محافظ قنا ، كما يتم اعفاء المستثمر من دفع قيمة ايجار الوحدة الصناعية لمدة 9 شهور، ويتكون مبنى الوحدة الصناعية من منشآت معدني، وحوائط من البلوك الأسمنى بإرتفاع 4.40 متر ، ويصل إرتفاع الوحدة الصناعية 7.60 متر ، وعرض الواجهة 18 متر، فضلا عن أن الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء، ويبلغ قطر مدخل تغذية المياه 1.5 بوصة، و مخرج الصرف الصحى 4 بوصة.
 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن الوحدة مزودة بمدخل كهرباء جهد منخفض حتى 27 ك.ف.أ ، ويحق للمستثمر التقدم بطلب واحد على أكثر من وحدة صناعية، و بدون حد أقصى للوحدات في نفس القطاع الصناعى، و أن المجمع يضم منطقة للخدمات تشمل" مبنى إداري – معارض – منافذ بيع وسوبر ماركت - بنك – مطعم وكافتيريا".

 

ونوه محافظ قنا ، إلى أن كراسة الشروط تبلغ قيمتها 570 جنيه، بالإضافة إلى سداد مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل تأمين جدية حجز عن كل وحدة صناعية، وذلك بمقر فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، الكائن بمركز خدمات المستثمرين - امتداد مجمع مواقف قنا.


 

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