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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة 16 فدانا بمحصول فول الصويا على كورنيش النيل في قنا

محصول فول الصويا
محصول فول الصويا بقنا

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مساحة 16.5 فدان تم استصلاحهم و زراعتهم بمحصول فول الصويا بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل ضمن مشروع الـ 1000 فدان.
 

رافقه أشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائى، وثابت إبراهيم، مدير الغابة بالمشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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قال محافظ قنا ، إنه تم زراعة محصول فول الصويا لأول مرة بمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان تم زراعتهم بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا، لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة ببعض المحاصيل.

 

وأضاف الداودى، بأنه تم اختيار زراعه  محصول فول الصويا لأنه يتناسب مع نوعية التربة، كما أنه صالح للزراعة في الأراضي المُستصلحة حديثا، فضلًا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل المهمة لاستخدامه في إنتاج العلف الحيواني، بما يساهم في وفرة المعروض من العلف الحيواني بالأسواق ومن ثم خفض سعر الطن.
 

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوى المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة في الصعيد، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الرى الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.


 

مزرعة فول الصويا

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قنا مشروع الـ 1000 فدان محصول الفول الصويا كورنيش النيل مشروعات الأمن الغذائي العلف الحيواني

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