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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماتوا عطشانين .. العثور على جثث 3 أشخاص بصحراء قنا

جثث طريق قفط
جثث طريق قفط

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثث ٣ أشخاص بصحراء قفط- القصير، الكيلو ٧٥ ، عقب تعرضهم للعطش الشديد.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثث ٣ أشخاص بالكيلو ٧٥ بصحراء قفط- القصير.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثث إلى المشرحة، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

 

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والتعرف على هوية الجثث المعثور عليهم، لاتخاذ اللازم بشأنها.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا قفط القصير جثث مرفق اسعاف قنا

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