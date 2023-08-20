بالأسماء.. نتيجة الطالبات المقبولات بمدرسة تمريض قنا

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد، النتيجة النهائية للطالبات المقبولات بمدرسة تمريض قنا، التابعة للتأمين الصحي للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

وتمكنت ٣٢ طالبة من اجتياز كافة الاختبارات اللاتى خضعن لها طوال الفترة الماضية، وجاء نصيب مراكز محافظة قنا من الطالبات الناجحات كالتالى، مركز قنا ١٤ طالبة، تلاه مركز قوص بـ ٩ طالبات، ومركز نقادة ٣ طالبات، ومركز الوقف طالبتين، ومراكز دشنا و أبوتشت وقفط وفرشوط طالبة لكل مركز.

وجاءت أسماء الطالبات الناجحات من مركز قنا كالتالى: أماني محمد احمد محمد، رناد عماد محمود عبد الحميد، مروه حمدي عبد الراضي ابراهيم، مريم أحمد عبد الموجود، نور محمد محمود محمد، سلمى سيد حسب النبي مرسي، ملك حمدي محمود شاذلي، مروه محمد أحمد أبوالحجاج، رضى محمد عبدالرحيم علي، منه حسن سيد سعيد، حبيبه علي عبد المقصود عبد الله، مريم جلال النوبي طاهر، نهاد أحمد مغربي دكروني، شيماء عبد الناصر عبد المنعم.

فيما جاءت أسماء الطالبات الناجحات من مركز قوص كالتالى: سلوان معاذ فهمي مصطفى، عبير جمعه محمد جاد الرب، ملك محمود خلف أبوالمجد، إهداء عبد الرازق علي حامد، مريم أحمد علي حسن، أماني عطا سعدي جاد الرب، إسراء محمود فهيم مصطفى، شروق محمد خريشي محمد، مياده علي الصغير مصطفى.

ومن مركز نقادة، تمكنت من اجتياز الاختبارات كل من: ريهام احمد محمد أحمد، فرحه رمضان فاروق محمد، منار منصور أحمد عبد الغنى.

ومن مركز الوقف الطالبات، نور نجار محمود أحمد، منه صلاح حامد ياسين، ومن مركز قفط حبيبه محمد صديق، ومن مركز أبوتشت هدى ممدوح محمد عبد الصادق، ومن مركز دشنا حبيبه علي حسن على، أما مركز فرشوط فكان من نصيب الطالبة شهد أ حمد حمدي أمين.

أسماء الطالبات الناجحات



