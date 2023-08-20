ضبط شاب طعن آخر بآلة حادة خلال مشاجرة في قنا

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا من ضبط شاب طعن آخر بآلة حادة، خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة شارع مصنع المكرونة شرق مدينة قنا.

من جانبها، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم، لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة دوافع المتهم لارتكاب الجريمة.

كان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين، نتج عنها مصرع أحدهما وإصابة الآخر طعنًا بآلة حادة بمنطقة مصنع شارع المكرونة.

وتبين مصرع “هشام. م. ع” وإصابة خليل. ع. خ، خلال مشاجرة نشبت بينهما، عقب تطور مشاداة لفظية بينهما.

تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى مستشفى قنا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.





