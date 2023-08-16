للأسبوع الثانى على التوالى.. ندوة الفساد وتأثيره الاقتصادى والاجتماعى بجامعة جنوب الوادي

عقدت جامعة جنوب الوادى، ندوة بعنوان"الفساد وتأثيره الاقتصادي والاجتماعى" للفوج الثاني لمعسكر إعداد القادة والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا.

قدم فعاليات الندوة، الدكتور حسين عبدالباسط، منسق جامعة جنوب الوادي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

تضمنت فعاليات تلندوة التى حضرها حضر طالب وطالبة، تعريف الطلاب بمفهوم الفساد وأسبابه وأنواعه المالى والإداري والسياسي والاخلاقى وخطورة الفساد على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، ووسائل وسائل مجابهة الفساد دولياً من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد و الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومحليا من خلال حزمة القوانين التى تنظم أعمال الجهات والأجهزة فى مجال منع ومكافحة الفساد فى مصر.

كما تم من خلال الندوة تعريف المشاركين بدور الأجهزة الرقابية الوطنية: الرقابة الإدارية- النيابة الادارية - الجهاز المركزي للمحاسبات- الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في مكافحة الفساد، والمقصود بمؤشر مدركات الفساد ومصادر حسابه، ودور منظمة الشفافية العالمية في حساب مؤشر مدركات الفساد وترتيب دول العالم في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022م.

وتخلل الندوة، إجراء نقاش مع المشاركين عن الجهود التي تقوم بها الدولة في مصر بالسنوات الأخيرة في مكافحة الفساد، وكيفية دعم الجهات الرقابية في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.

