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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل.. حريق في الطابق الرابع بمبنى إدارة قنا التعليمية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق محدود نشب فى جناح بالطابق الرابع بمبنى إدارة قنا التعليمية بمنطقة عمر أفندي بمدينة قنا.

 

تلقي اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق محدود فى أحد الطوابق بمبنى إدارة قنا التعليمية، دون وقوع أى إصابات.

 

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دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية الغرف.

 

تبين أن الحريق اندلع في جزء من الطابق الرابع من مبنى الإدارة بمنطقة عمر أفندى، دون أن يسفر عن وقوع أى إصابات بين المواطنين.
 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

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