بيطرى قنا يناظر 765 رأس ماشية فى قافلة مجانية بقرية دندرة

نظمت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، بالتعاون مع فريق IVSA للطب البيطرى، قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية دندرة التابعة لمركز قنا ، ناظرت خلالها ٧٦٥ رأس ماشية.



وقال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى علاج ومناظرة ٧٦٥ رأس ماشية متنوعة، حيث تم علاج ٥٠٠ حيوان ضد الطفيليات الخارجية، و علاج ٢٠٠ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية.

وتابع محافظ قنا ، كما تم علاج ١٠ رؤوس ماشية تناسلية، و علاج ٥٠ رأس ماشية باطنة، و إجراء جراحة لـ ٥ رؤوس ماشية.

وأضاف الداودى، كما جرى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، و كذلك أهمية التأمين على الماشية، و أهمية التلقيح الصناعي ، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.

