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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطرى قنا يناظر 765 رأس ماشية فى قافلة مجانية بقرية دندرة

قافلة بيطرية بقنا
قافلة بيطرية بقنا

نظمت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، بالتعاون مع فريق IVSA للطب البيطرى، قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية دندرة التابعة لمركز قنا ، ناظرت خلالها ٧٦٥ رأس ماشية.
 

وقال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى علاج ومناظرة ٧٦٥ رأس ماشية متنوعة، حيث تم علاج ٥٠٠ حيوان ضد الطفيليات الخارجية، و علاج ٢٠٠ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية.

 

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وتابع محافظ قنا ، كما تم علاج ١٠ رؤوس ماشية تناسلية، و علاج ٥٠ رأس ماشية باطنة، و إجراء جراحة لـ ٥ رؤوس ماشية.

وأضاف الداودى، كما جرى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، و كذلك أهمية التأمين على الماشية، و أهمية التلقيح الصناعي ، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.
 

قافلة بيطرية بقنا

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