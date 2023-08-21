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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشدد على متابعة تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية

اجتماع مشروعات برنامج
اجتماع مشروعات برنامج التنمية المحلية

شدد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها للخدمة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي الممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

 

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وأضاف محافظ قنا ، بأن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم بنصيب كبير في استكمال وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة ومن أهمها استكمال مشروع الصرف الصحى المتكامل بمدينتى قفط ونقادة ومشروع الصرف الصحى بقرى أبو تشت "بخانس، الشقيفى، الحسينات" ومشروع الصرف الصحى لقرى شمال مركز قنا، مما كان له الاثر في حصول المواطنين علي الخدمات الأساسية بجودة عالية؜.
و أوضح الداودى، بأن الأجهزة التنفيذية حريصة على تحقيق أقصي استفادة من هذا البرنامج بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحى.

حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد علي، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس عماد الدين الذوق، مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب، والنائب مصطفي محمود، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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