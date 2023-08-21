مصرع 3 أشخاص سقط بهم تاكسي في ترعة بقنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، عقب انقلاب تاكسى، وسقوطه داخل ترعة بطريق قنا - نجع حمادي الزراعي بمنطقة المعوجة التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة تاكسى، داخل ترعة بطريق قنا - نجع حمادى الزراعى الغربى، نتج عنه مصرع ٣ أشخاص.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من الفحص المبدئى للحادث، مصرع ٣ أشخاص، بينهم شخص فى العقد الخامس و آخر فى الأربعينيات، وطفل حوالى ٧ أعوام، مازالت بياناتهم مجهولة حتى الآن.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.