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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 أشخاص سقط بهم تاكسي في ترعة بقنا

حادث تاكسى
حادث تاكسى

لقي 3 أشخاص مصرعهم، عقب انقلاب  تاكسى، وسقوطه داخل ترعة بطريق قنا - نجع حمادي الزراعي بمنطقة المعوجة التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة تاكسى، داخل ترعة بطريق قنا - نجع حمادى الزراعى الغربى، نتج عنه مصرع ٣ أشخاص.

 

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دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

 

تبين من الفحص المبدئى للحادث، مصرع ٣ أشخاص، بينهم شخص فى العقد الخامس و آخر فى الأربعينيات، وطفل حوالى ٧ أعوام، مازالت بياناتهم مجهولة حتى الآن.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

حادث التاكسى

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IMG-20230821-WA0058
IMG-20230821-WA0057
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قنا مصرع 3 أشخاص مركز الوقف نجع حمادى انقلاب تاكسي مرفق اسعاف قنا مشرحة مستشفى

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