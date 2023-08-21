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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد..مسلمون ومسيحيون يحتفلون بمولد العذراء فى قرية السلامية بنجع حمادى

احتفالات قرية السلامية
احتفالات قرية السلامية

احتفلت قرية السلامية بمولد العذراء، بعد انتهاء أيام الصوم المقررة، خلال الأيام الجارية من كل عام، وسط هتافات وترانيم مسيحية و لافتات متنوعة، احتفاءاً بهذه المناسبة السنوية التى تقام فى قرية السلامية بمحافظة قنا تزامناً مع احتفالات دير درنكة بأسيوط.

 

شارك فى احتفالات مولد العذراء مئات المسلمين والمسيحيين، والتى تنطلق من كنيسة العذراء مريم التاريخية بقربة السلامية التابعة لمركز نجع حمادى.

 

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تبادل المسلمون والمسيحيين عبارات التهانى، بمناسبة المولد وانتهاء فترة الصيام، وسط أجواء من المحبة والود، الذى يربط بين أهالى القرية.

 

كما تفتح الكثير من الدواوين أبوابها، لاستقبال المهنئين، من خارج القرية، مع تقديم واجب الضيافة للضيوف، والتى تتضمن تقديم وجبات وحلويات، على مدار يوم الاحتفال.

 

فيما ينتشر الباعة الجائلين، بمحيط كنيسة العذراء مريم، لبيع الحلويات ولعب الأطفال، و الأيقونات والرموز الدينية، التى تلقى رواجاً كبيراً خلال يوم الاحتفال.

 

يذكر أن قرية السلامية تحتفل بمولد العذراء، بالتزامن مع احتفالات دير العذراء بدرنكة، حيث تبدأ الاحتفالات بداية من صباح اليوم حتى المساء، وسط توافد كبير للمهنئين والمحتفلين من داخل القرية وخارجها.

 

احتفالات السلامية بنجع حمادى

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قنا قرية السلامية نجع حمادى دير درنكة أسيوط كنيسة العذراء مريم

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