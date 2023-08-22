عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يبحث مقترح تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل بنقادة

كورنيش نقادة
كورنيش نقادة

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعاً موسعاً ، لبحث مقترح تطوير المرحلة الثانية من كورنيش مدينة نقادة، ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بقنا ، و المهندس ياسر سيف الدين، مدير حماية النيل وفريق التنمية العمرانية بالمحافظة، وأعضاء المكتب الاستشاري وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

شاهد..مسلمون ومسيحيون يحتفلون بمولد العذراء فى قرية السلامية بنجع حمادى

تقسيط توصيلات المياه للمستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي

استعرض محافظ قنا ، خلال الاجتماع مشروع مقترح تطوير المرحلة الثانية من كورنيش مدينة نقادة بطول 1300م، والتي تعتمد الفكرة التصميمية للكورنيش علي محاكاة الطبيعة والمزج بين الحضارة والتراث والثقافة الفرعونية في عناصر تنسيق الموقع " الأرضيات، عناصر الفرش، وأعمدة الإنارة "، وسوف تتضمن أعمال التطوير عمل مسار مشاة رئيسى ومظلات وأماكن جلوس متعددة المستويات مما يتيح الرؤية المفتوحة لنهر النيل لأكبر عدد من المواطنين ومرسي لمراكب الرحلات النهرية وحديقة عامة ومبنى كافيتريا و دورات مياه.

كما ناقش الداودى، مقترح تشطيب واجهات العمارات السكنية المطلة علي الكورنيش بما يتناسب مع المظهر الحضاري والعناصر المعمارية المميزة للكورنيش لتحقيق التناغم والتناسق فيما بينها، موجهاً بتخصيص أماكن لعرض الصناعات والحرف اليدوية التراثية التي تشتهر بها المحافظة مما يشجع علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقال محافظ قنا ، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحدث نقله نوعيه غير مسبوقة في مجالات التنمية الحضرية وتطوير المدن ومنها تنمية قطاع الكورنيش، الذى يعد نموذجا  للتنمية المتكاملة والشاملة والمستدامة قابل للتطبيق يعمل بشكل أساسي علي تطوير قدرات الإدارة المحلية، من خلال تحسين جودة حياه المواطن والاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظات ودعم البنية الأساسية لقطاعي السياحة والتنمية الاقتصادية.


 

اجتماع كورنيش نقادة

IMG-20230822-WA0088
IMG-20230822-WA0088
IMG-20230822-WA0082
IMG-20230822-WA0082
IMG-20230822-WA0064
IMG-20230822-WA0064
IMG-20230822-WA0068
IMG-20230822-WA0068
IMG-20230822-WA0073
IMG-20230822-WA0073
IMG-20230822-WA0075
IMG-20230822-WA0075
قنا مدينة نقاده كورنيش مدينة نقادة برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تطوير المرحلة الثانية نهر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

أول تعليق من وزير الصحة على ظهور حالات متحور كورونا الجديد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يشدد على متابعة تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية

تعليم قنا تشدد على ضوابط نقل طلاب المرحلة الثانوية بين الإدارات والمحافظات

ترشيحاتنا

"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات السكنية|التفاصيل الكاملة

هل صلاة سنة الظهر أربع ركعات متصلة أم ركعتين ركعتين؟.. علي جمعة يجيب

أخبار تهمك.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة البحرية 48 ساعة والرياح سرعتها 60 كم

سقوط مصابين .. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الزيتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

لا يوجد مثلها.. ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم |شاهد

ظهور حالتين في مصر.. كيف تحمى نفسك من متحور كورونا EG.5

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

فيديو

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ