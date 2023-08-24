محافظ قنا يشهد أداء اليمين الدستوري لمدير الإدارة العامة للشئون الوقائية

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أداء اليمين الدستورى للدكتور خالد أحمد الزمقان، مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة والسكان بقنا، بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

جاء نص اليمين الدستورى " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدي واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".

و أعرب محافظ قنا ، عن خالص التهنئة لمدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة، متمنياً له التوفيق فى دعم وتطوير منظومة العمل، وبذل أقصي الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية، موجهاً إياه بحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

و أكد محافظ قنا ، أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يضم مجموعة متميزة من الكوادر الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.