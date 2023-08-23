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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هربا من النيران.. مصرع ربة منزل قفزت من الطابق الرابع بنجع حمادي

حريق بقنا
حريق بقنا

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، بعدما قفزت من شقتها بالطابق الرابع، هرباً من النيران التى اندلعت جراء انفجار اسطوانة غاز بشقتها في نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل سقطت من شقتها بالطابق الرابع فى عمارة سكنية بنجع حمادى.

 

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تبين مصرع سهير ظريف جرجس ٥٠ عاماً ، مقيمة بنجع حمادى، عقب قفزها من الطابق الرابع، أثناء محاولتها الهروب من النيران التى اندلعت بشقتها عقب انفجار اسطوانة البوتاجاز.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نجع حمادى ربة منزل انفجار أسطوانة غاز الطابق الرابع مشرحة مستشفى نجع حمادى قنا

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