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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على طريق الأربعين بقنا

حادث تصادم بقنا
حادث تصادم بقنا

أصيب ٧ أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل على طريق الأربعين الزراعى شمال قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم وقع بطريق الأربعين بين سيارة ميكروباص وتروسيكل.

 

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ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة كل من: سكينة محمود عوض ٧٠ عاما، ناصر احمد على ٤٣ عاما، أحمد عبداللاه أحمد ٤٣ عاما،  نادرة أبو المعارف عبد الراضى ٤٠ عاما، حسنى ابوالوفا عبدالشافى ٤٠ عامًا، محمود حسني أبوالوفا ٢٣ عاما، ومديحة أحمد علي.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

قنا طريق الأربعين سيارة ميكروباص حادث تصادم مرفق اسعاف قنا نجع حمادى

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