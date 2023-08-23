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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتهمت زوجها بحرقها قبل وفاتها.. قصة مصرع ربة منزل داخل منزلها بقنا

مشرحة
مشرحة

لقيت ربة منزل مصرعها، حرقا داخل منزلها بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع، مديحة. م .أ 35 عاما، حرقا بالنيران، فى منزلها بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادى.

 

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تبين من المعلومات الأولية، أن ربة المنزل المتوفية، أفادت بأن زوجها وراء إشعال النيران فيها، لوجود خلافات زوجية بينهما.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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