عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالقرعة العلنية.. إعلان أسماء الفائزين بخطوط سيارات الأجرة في قنا الجديدة

قرعة خطوط سيارات
قرعة خطوط سيارات الأجرة في قنا الجديدة

 

شهد حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا ، فعاليات القرعة العلنية لإختيار الفائزين بخطوط السير الجديدة الخاصة بسيارات الأجرة للعمل داخل مدينة قنا الجديدة.

 

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والعقيد هاني مرسي، وكيل إدارة المرور بقنا ، والمهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن، مدير المواقف بالمحافظة.

 

شاهد..مسلمون ومسيحيون يحتفلون بمولد العذراء فى قرية السلامية بنجع حمادى

تقسيط توصيلات المياه للمستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي

 

أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا ، بأنه تم الإعلان عن فتح باب التقديم للحصول علي ٤ خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة للعمل داخل مدينة قنا الجديدة في ١١ يونيو الماضي، واستمر استقبال الطلبات لمدة أسبوعين بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة، وانطبقت الشروط على ٩ مواطنين ممن تقدموا بالطلبات، وتم إجراء قرعة علنية صباح اليوم فيما بينهم لإختيار الفائزين الأربعة.

 

و أشار السكرتير العام لمحافظة قنا ، إلي أنه تم إستكمال فعاليات القرعة لتحديد ترتيب الخمسة الأخرين في القائمة الاحتياطية، وفي حالة تعثر احد الفائزين شراء السيارة وإستكمال إجراءات الترخيص، سيتم استبداله بأحد الموجودين في القائمة الاحتياطية وفقا لترتيب سحب إسمه خلال القرعة.

 

و شدد السكرتير العام ، علي الفائزين الأساسين بسرعة إنهاء اجراءات شراء السيارات المطلوبة وفقا للاشتراطات المعلن عنها في موعد غايته شهر من تاريخ إجراء القرعة، وفي حالة عدم شراء السيارة في الموعد المحدد أو التقدم لجهاز مدينة قنا الجديدة بما يفيد السير في اجراءات شراء السيارة، سوف يقوم جهاز مدينة قنا الجديدة باتخاذ اللازم.

 

 

قرعة السيارات بقنا

IMG-20230822-WA0045
IMG-20230822-WA0045
قنا مدينة قنا الجديدة خطوط السير الجديدة القرعة العلنية جهاز مدينة قنا الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

أول تعليق من وزير الصحة على ظهور حالات متحور كورونا الجديد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

موضوعات متعلقة

مصرع 3 أشخاص سقط بهم تاكسي في ترعة بقنا

تعليم قنا تشدد على ضوابط نقل طلاب المرحلة الثانوية بين الإدارات والمحافظات

ترشيحاتنا

"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات السكنية|التفاصيل الكاملة

هل صلاة سنة الظهر أربع ركعات متصلة أم ركعتين ركعتين؟.. علي جمعة يجيب

أخبار تهمك.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة البحرية 48 ساعة والرياح سرعتها 60 كم

سقوط مصابين .. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الزيتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

لا يوجد مثلها.. ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم |شاهد

ظهور حالتين في مصر.. كيف تحمى نفسك من متحور كورونا EG.5

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

فيديو

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ