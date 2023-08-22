بالقرعة العلنية.. إعلان أسماء الفائزين بخطوط سيارات الأجرة في قنا الجديدة

شهد حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا ، فعاليات القرعة العلنية لإختيار الفائزين بخطوط السير الجديدة الخاصة بسيارات الأجرة للعمل داخل مدينة قنا الجديدة.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والعقيد هاني مرسي، وكيل إدارة المرور بقنا ، والمهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن، مدير المواقف بالمحافظة.

أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا ، بأنه تم الإعلان عن فتح باب التقديم للحصول علي ٤ خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة للعمل داخل مدينة قنا الجديدة في ١١ يونيو الماضي، واستمر استقبال الطلبات لمدة أسبوعين بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة، وانطبقت الشروط على ٩ مواطنين ممن تقدموا بالطلبات، وتم إجراء قرعة علنية صباح اليوم فيما بينهم لإختيار الفائزين الأربعة.

و أشار السكرتير العام لمحافظة قنا ، إلي أنه تم إستكمال فعاليات القرعة لتحديد ترتيب الخمسة الأخرين في القائمة الاحتياطية، وفي حالة تعثر احد الفائزين شراء السيارة وإستكمال إجراءات الترخيص، سيتم استبداله بأحد الموجودين في القائمة الاحتياطية وفقا لترتيب سحب إسمه خلال القرعة.

و شدد السكرتير العام ، علي الفائزين الأساسين بسرعة إنهاء اجراءات شراء السيارات المطلوبة وفقا للاشتراطات المعلن عنها في موعد غايته شهر من تاريخ إجراء القرعة، وفي حالة عدم شراء السيارة في الموعد المحدد أو التقدم لجهاز مدينة قنا الجديدة بما يفيد السير في اجراءات شراء السيارة، سوف يقوم جهاز مدينة قنا الجديدة باتخاذ اللازم.