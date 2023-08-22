لإنتاج طاقة متجددة.. محافظ قنا يبحث مع مستثمر إنشاء وتشغيل وحدة بيوجاز

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فرص الاستثمار لإنشاء وتشغيل وحدة بيوجاز لإنتاج طاقة متجددة وتوفير مصدر للسماد البلدى عالى الجودة، فضلاً عن إقامة مشروع للصناعات الزراعية عالية الجودة.

جاء ذلك خلال لقاء أحد المستثمرين، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس رجب عرفه، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس محمد على، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وأحمد أبوالمجد، مدير عام الشئون القانونية، والمهندس محمد نصر، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وعزت قناوي، رئيس مركز ومدينة فرشوط، والدكتورة أسماء أحمد حسين، مدير عام شئون البيئة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

استمع محافظ قنا ، إلى عرض تفصيلى حول طبيعة المشروع، والذى سيوفر 1500 فرصة عمل ثابتة لأبناء المحافظة، من خلال إنشاء وتشغيل وحدة بيوجاز لإنتاج الكهرباء وتوفير مصدر للسماد الصلب والسائل عالى الجودة.

وأوضح محافظ قنا ، بأن المشروع يعتمد على الاستفادة من مخلفات الحيوانات وإعادة إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي لاستخدامه في الأغراض المنزلية من خلال مصادر الطاقة المتجددة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر التي تحسن خواص التربة، بالإضافة إلي إقامة وحدات صناعية لفرز المحاصيل التى ستقوم الشركة باستصلاحها وزراعتها.

و أشار الداودى، إلى أنه سوف يتم انشاء مزارع سمكية بهدف تقليل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلى إلى الأسواق العربية والأوروبية، بالإضافة إلى إنتاج السماد العضوى من مخلفات الأسماك للسوق المحلى بأسعار تنافسية.

وتابع محافظ قنا ، إضافة إلى ذلك سوف تقوم الشركة بإنشاء مركز تدريب يعمل بنظام التعليم المزدوج، لمنح المتدربين شهادات خبرة و مكافأة شهرية وحوافز تشجيعية، واكتساب خبرة عملية وفنية، كما ستقوم الشركة بتعيين المتدربين المؤهلين بالمشروع.

