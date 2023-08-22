مجذوب.. الأمن يكشف هوية جثة متحللة بجوار مكتب بريد في قنا

كشفت أجهزة الأمن بـ قنا ، هوية جثة متحللة عثر عليها داخل منزل بجوار مكتب بريد العويضات بمركز قوص، حيث تبين أن الجثة لمجذوب أربعينى.

وتبين أن المجذوب يعيش بمفرده داخل شقة بالعمارات السكنية المجاورة لمكتب بريد العويضات بمركز قوص، وتوفى دون أن يشعر به أحد إلى أن ظهرت رائحة الجثة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، عثرت على جثة شخص مجهول الهوية بإحدى العمارات السكنية المجاورة لمكتب بريد العويضات بقوص.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وإصدار تصريح دفن لجثة المجذوب.