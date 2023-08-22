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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة عجوز متحللة داخل منزلها بقنا

جثة عجوز
جثة عجوز

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثة ربة منزل مسنة متحللة داخل منزلها بمدينة قوص جنوب قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة متحللة لربة منزل مسنة داخل منزلها بمدينة قوص.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تبين أن الجثة لـ لطيفه الشاذلي غريب 78 عاماً ، و تحللت لوفاتها من أيام، دون وجود أحد معها فى المنزل.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

 

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