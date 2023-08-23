فتح باب التقديم للحصول على مركب صيد حديثة بالقرى الأكثر احتياجاً بقنا

برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، إن مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، سوف توفر 165 مركب صيد حديثة ضمن مبادرة "مراكب الرزق " لتوفير فرص عمل ودخل ثابت لصغار الصيادين بالقري الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال اجتماع بالديوان العام، لمتابعة دعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجاً والتي يمتهن سكانها حرفة الصيد ولا يملكون مراكب حديثة.

وأضاف محافظ قنا ، بأنه علي من يرغب من الصيادين الحاصلين علي رخصة مزاولة مهنة الصيد في التقدم للحصول علي مركب صيد ضمن المبادرة، التوجه إلى أقرب وحدة تضامن اجتماعي بنطاق قري ومدن المحافظة لتقديم الطلب واستيفاء نموذج التقديم في الفترة من 26 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل 2023 .

و أكد الداودى، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية، وتحسين معيشة المواطنين، كشريك رئيسي للقطاع الحكومي بالتنمية المجتمعية والاقتصادية وتنمية الفرد بما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطنى.

حضر فعاليات الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والنائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد عبدالجليل، نائب مدير مؤسسة صناع الخير، وعمر عبد الرحيم، مدير قطاع الجنوب بالمؤسسة.