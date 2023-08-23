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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معامل التنسيق الإلكتروني بجنوب الوادي تفتح غداً تحويلات تقليل الاغتراب

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

 

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فتح معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، غداً الخميس، لإجراء التحويلات " تقليل الاغتراب" المناظر وغير المناظر من خلال موقع التنسيق الالكتروني لطلاب المرحلتين الأولى و الثانية.

 

و أضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن اجراء تقليل الاغتراب يبدأ خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

 

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و أشار نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن التحويلات تتم ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

 

وفى سياق آخر اختتمت اللقاءات التوعوية الصيفية السنوية التى نظمتها جامعة جنوب الوادي لطلابها للمشاركة في مشروع محو الأمية، التى امتدت لأكثر من أسبوعين فى مختلف مدن محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر خلال شهر أغسطس الجارى خلال فترة الاجازة الصيفية فى مقار الطلاب بتلك المحافظات.

 

استهدفت اللقاءات التيسير على الطلاب والرد على كافة تساؤلاتهم عن المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية فى إطار الدور التوعوى للجامعة والتأكيد على رسالة الجامعة ودورها الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة،حيث اختتمت تلك اللقاءات بلقاء طلاب الجامعة أبناء محافظة البحر الأحمر بكلية التربية بالغردقة.
 

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