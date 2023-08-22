رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث أوجه التعاون مع وفد الهيئة العربية للتصنيع



ناقش الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، سبل التعاون مع وفد الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور اللواء حسام الشواف، مدير عام قطاع التسويق و المبيعات بالهيئة العربية للتصنيع" مصنع الطائرات"و الدكتور محمد سامي، مستشار الهيئة لشئون تطوير التعليم، و المهندس محمد عبد الناصر، رئيس قسم مبيعات الصعيد، و الدكتور أشرف أبوالوفا، عميد كلية الصيدلة، و الدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، و منسقي برامج جامعة جنوب الوادي الأهلية، و لفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

ورحب رئيس جامعة جنوب الوادى، بوفد الهيئة العربية للتصنيع، مؤكداً أن هناك تعاون مع الهيئة في عدد من المشروعات، وحرص الجامعة على مناقشة كافة التفاصيل المالية و الادارية والهندسية و التقنية مع وفد الهيئة و بحث سبل التعاون المشترك.

وأكد اللواء حسام الشواف، مدير عام قطاع التسويق و المبيعات بالهيئة العربية للتصنيع "مصنع الطائرات"، تعاون الهيئة مع مختلف قطاعات الدولة في العديد من المشروعات و تلبية احتياجات الجامعات من المعامل و التجهيزات ومشاركة الهيئة في العديد من مشروعات البنية التحتية.

و أضاف الدكتور محمد سامى، مستشار الهيئة لشئون تطوير التعليم، بأن هناك اهتمام كبير لدى الهيئة بقطاع التعليم، مشيراً إلى تعاون الهيئة مع العديد من الجامعات الأهلية و التكنولوجية.

