الأولى من نوعها بالجامعة|«جنوب الوادي» تنظم دورة تدريبية في مجال سلامة الغذاء

شهد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات الدورة التدريبية فى مجال سلامة الغذاء والتي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالتعاون مع منظمة اليونيدو لطلاب كليات الزراعة والعلوم والطب البيطرى والتربية النوعية، وبحضور الدكتور سامى عبد الرؤوف، عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة هدية محمد دندراوى، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

و أكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية التدريب لطلاب الجامعة لأنه يؤدى إلى تطوير المعرفة والمهارة لدى الطلاب المتدربين، وذلك من خلال برامج تدريبية معينة تهدف إلى تعزيز وتطوير خبرة ومهارة المتدرب لتطوير وتحسين الأداء فى نطاق عمل او تخصص معين.

كما شدد رئيس الجامعة، على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الدورات بهدف اكتساب المهارات والمنافسة فى سوق العمل، حيث إن الطالب عند تخرجه سوف يكون لديه سجل مهارى مدون فيه كل ما حصل عليه الطالب خلال سنوات دراسته الجامعية من تدريب وأنشطة داخل وخارج الجامعة.

وقال الدكتور سامى عبد الرؤوف، عميد كلية الطب البيطرى، إن الدورة تستهدف طلاب الجامعة من مختلف الكليات وخاصة كليات الزراعة والطب البيطرى والعلوم والتربية النوعية، و يحاضر فيها مدربين من أعضاء هيئة التدريس فى مجال سلامة الغذاء.

وأضافت الدكتورة هدية محمد دندراوى، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بأن الطالب فى هذه الدورة يتدرب على أهم الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء، مثل القوانين الحاكمة والمنظمة لسلامة الغذاء والهيئات الخاصة بإصدار تلك القوانين والبرامج الأولية لسلامة الغذاء والممارسات الصحية الجيدة داخل المنشآت الغذائية ودور أخصائي سلامة الغذاء والمهام الموكلة إليه، حيث ينقسم التدريب إلى دورتين، الأولى ٣ أيام، وتتناول بالتفصيل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة" الهاسب HACCP ".

وتابعت دندراوى، ويتم التدريب من خلال أعضاء هيئة تدريس حاصلين على دورة تدريب المدربين TOT فى سلامة الغذاء من خلال مدربين دوليين تابعين لهيئة سلامة الغذاء تحت مظلة المنظمة الدولية للتنمية الصناعية " اليونيدو ".

و أشارت مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من الجامعة يإضافة ربط المتدرب بسوق العمل من خلال التواصل مع الجهات المعنية مثل بعض المصانع والمنشآت الغذائية المحيطة من خلال تنسيق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.



