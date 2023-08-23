محافظ قنا يبحث دراسات البنية الأساسية لمشروع "حينا" مع وفد التنمية الحضرية





استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وفد مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا " لبحث استكمال الدراسات الخاصة بالبنية الأساسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح ابوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندسة ندي حسام، مساعد مدير البرنامج، وإيمان رضوان، مدير برامج السفارة السويسرية بالقاهرة، والدكتور أشرف خضر، استشاري البنية التحتية بالمشروع، والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.





ناقش محافظ قنا ، مع الوفد والقيادات التنفيذية دراسات أعمال التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي وتحديد الاحتياجات لمنطقتي الحميدات والمعنا بمدينة قنا، مشيراً إلى أن المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.





وأضاف الداودي ، بأن مشروع "حيّنا" يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب، بل يعد مشروعًا متكاملاً متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

وتابع محافظ قنا ، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلى والقومي.



