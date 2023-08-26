صحة قنا تعلن بدء إجراء امتحانات المتقدمين لمدارس التمريض

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن البدء فى عقد إمتحانات التمريض للمتقدمين للإنضمام لمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا.

وأوضح تاوضروس، بأن إدارة التدريب بقيادة الدكتورة نرمين دنقل، سوف تعقد الإمتحانات في اللغة العربية والإنجليزية بمدرسة التمريض بمستشفي قنا العام، بداية من الساعة التاسعة صباحاً.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أنه تم تقسيم المتقدمين للإمتحانات وفقا للآتي : يوم الأحد ٢٧ أغسطس مركزي أبوتشت ودشنا، ويوم الأثنين ٢٨ أغسطس مركزي قنا ونجع حمادي، أما يوم الثلاثاء ٢٩ أغسطس مركزي الوقف وقوص، ويوم الأربعاء مركزي نقادة وفرشوط.

ودعت الدكتورة نرمين دنقل، مدير إدارة التدريب، المتقدمين والذين تم تبليغهم من قِبل مدارس التمريض بمراكزهم بضرورة التواجد في المواعيد المحددة مع إلتزام المتقدمين بإرتداء الكمامات والحضور مبكراً وعدم التزاحم.



وكانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا ، أعلنت عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الفنية للتمريض للحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 "بنين ، بنات " بحد أدنى للمجموع 270 درجة، بمدارس" قنا ، قوص، نقادة، دشنا ، الوقف، نجع حمادي ، فرشوط ، أبوتشت".