تحارب الغش والدروس الخصوصية.. مبادرة أهلية لأبناء"قرية القلمينا" بقنا لإصلاح المنظومة التعليمية



نظم أبناء قرية القلمينا التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا ، جلسة عرفية، لمناقشة مستقبل العملية التعليمية بالقرية، ووضع الضوابط المناسبة واستعادة الدور المنشود للمدارس بمختلف المراحل التعليمية، مع بحث آليات غير تقليدية للتعامل مع ملف الدروس الخصوصية.

أقيمت الجلسة بديوان عمدة القرية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والمهتمين بالعملية التعليمية، ضمن مبادرة شعبية لإصلاح المنظومة التعليمية بالقرية.

قال العمدة محمود صلاح، عمدة قرية القلمينا، بفضل الله نسعي لما فيه الخير للقرية و أهلها، ونظراً لأهمية المنظومة التعليمية وضرورة تكاتف الجميع لإصلاح ما بها من خلل، من أجل مستقبل واعد للأجيال القادمة و بلدنا الحبيبة مصر، التى تحتاج لعمل ومبادرات حقيقية، عقدنا اجتماع للجنة تطوير العملية التعليمية بالقرية مع قامات علمية انتهى للعديد من المقترحات التى تسهم فى تطوير المنظومة التعليمية.

وتابع صلاح، أهم المقترحات تضمنت، تشكيل لجنة لمتابعة وتطوير العملية التعليمية بالقرية من القامات العلمية بالقرية، تضم كل من: أبوبكر محمد حفنى، محمد أبوالمجد عيسى، عبدالصمد عبدالمبدى، مصطفى محمد لبيق، سعد زغلول، محمد علام، وعلي عبدالوارث، مع الوقوف على المشاكل العلمية بمدارس القلمينا عن طريق زيارة اللجنة لكل المدارس و التنسيق لاجتماع مع أولياء الأمور ،و مديري ومدرسي تلك المدارس، للوقوف على المتطلبات الخاصة بالجانبين بكل مدرسة علي حده للوصول للحل الأمثل لإعداد جيل تعليمي متفوق.

و أضاف عمدة القلمينا ، كما تضمنت المقترحات، إنهاء كافة المشاكل الخاصة بغياب الطلاب وتفعيل لائحة الانضباط وتنشيط الدور الرقابي علي الطلاب وكذا اهتمام المدرسين بالحصص المقررة لهم لكي يتم استفاده الطلاب بتواجدهم بفترة الحضور بالمدرسة وإعداد لائحة انضباط لذلك، فضلاً عن التنسيق مع الإدارة التعليمية لبحث مسألة إمكانية عودة حصص التقوية، كنشاط متميز للمدرسين القائمين علي ذلك والذي يعود بالنفع العلمي علي الطلاب.

و استطرد عمدة القرية، مع تفعيل الدور الرقابي للإدارة التعليمية علي المدارس وكذالك دور مجلس الأمناء بكل مدرسة، و بحث مسالة الدروس الخصوصية وكيفية الخروج بحل أمثل بشأنها، مع مجابهة خطر ظاهرة تفشي الغش الجماعي بالمدارس.

و أشار عمدة قرية القلمينا ، إلى أن اللجنة اقترحت عقد اجتماعات دورية داخل المدارس مع أولياء الأمور بحضور لجنة التطوير ومجلس الأمناء لحثهم على متابعة أبنائهم للوقوف علي المستوي التعليمى لهم، مع فتح مجال للنقاش يضم كافة المهتمين بالعملية التعليمية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالطلاب، و الاستماع للمقترحات والنظر بشأنها.

ونوه عمدة القلمينا، إلى أنه سوف يتم حصر أوائل الثانوية العامة والحاصلين على الدكتوراه والمعينين بالجامعات فى موعد أقصاه اجتماع الجمعة القادمة تمهيداً لتكريمهم، قدر الاستطاعة ووفق الامكانيات المتاحة.





