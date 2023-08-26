عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحارب الغش والدروس الخصوصية.. مبادرة أهلية لأبناء"قرية القلمينا" بقنا لإصلاح المنظومة التعليمية

اجتماع قرية القلمينا
اجتماع قرية القلمينا


نظم أبناء قرية القلمينا التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا ، جلسة عرفية، لمناقشة مستقبل العملية التعليمية بالقرية، ووضع الضوابط المناسبة واستعادة الدور المنشود للمدارس بمختلف المراحل التعليمية، مع بحث آليات غير تقليدية للتعامل مع ملف الدروس الخصوصية.

 

أقيمت الجلسة بديوان عمدة القرية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والمهتمين بالعملية التعليمية، ضمن مبادرة شعبية لإصلاح المنظومة التعليمية بالقرية.

 

صحة قنا: تنفيذ 45 ألف جلسة علاج طبيعى خلال النصف الأول من 2023

الأحد القادم.. انطلاق فعاليات ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة بجامعة جنوب الوادي

 

قال العمدة محمود صلاح، عمدة قرية القلمينا، بفضل الله نسعي لما فيه الخير للقرية و أهلها، ونظراً لأهمية المنظومة التعليمية وضرورة تكاتف الجميع لإصلاح ما بها من خلل، من أجل مستقبل واعد للأجيال القادمة و بلدنا الحبيبة مصر، التى تحتاج لعمل ومبادرات حقيقية، عقدنا اجتماع للجنة تطوير العملية التعليمية بالقرية مع قامات علمية انتهى للعديد من المقترحات التى تسهم فى تطوير المنظومة التعليمية.

 

وتابع صلاح، أهم المقترحات تضمنت، تشكيل لجنة لمتابعة وتطوير العملية التعليمية بالقرية من القامات العلمية بالقرية، تضم كل من: أبوبكر محمد حفنى، محمد أبوالمجد عيسى، عبدالصمد عبدالمبدى، مصطفى محمد لبيق، سعد زغلول، محمد علام، وعلي عبدالوارث، مع الوقوف على المشاكل العلمية بمدارس القلمينا عن طريق زيارة اللجنة لكل المدارس و التنسيق لاجتماع مع أولياء الأمور ،و مديري ومدرسي تلك المدارس، للوقوف على المتطلبات الخاصة بالجانبين بكل مدرسة علي حده للوصول للحل الأمثل لإعداد جيل تعليمي متفوق.

 

و أضاف عمدة القلمينا ، كما تضمنت المقترحات، إنهاء كافة المشاكل الخاصة بغياب الطلاب وتفعيل لائحة الانضباط وتنشيط الدور الرقابي علي الطلاب وكذا اهتمام المدرسين بالحصص المقررة لهم لكي يتم استفاده الطلاب بتواجدهم بفترة الحضور بالمدرسة وإعداد لائحة انضباط لذلك، فضلاً عن التنسيق مع الإدارة التعليمية لبحث مسألة إمكانية عودة حصص التقوية، كنشاط متميز للمدرسين القائمين علي ذلك والذي يعود بالنفع العلمي علي الطلاب.

 

و استطرد عمدة القرية، مع تفعيل الدور الرقابي للإدارة التعليمية علي المدارس وكذالك دور مجلس الأمناء بكل مدرسة، و بحث مسالة الدروس الخصوصية وكيفية الخروج بحل أمثل بشأنها، مع مجابهة خطر ظاهرة تفشي الغش الجماعي بالمدارس.

 

و أشار عمدة قرية القلمينا ، إلى أن اللجنة اقترحت عقد اجتماعات دورية داخل المدارس مع أولياء الأمور بحضور لجنة التطوير ومجلس الأمناء لحثهم على متابعة أبنائهم للوقوف علي المستوي التعليمى لهم، مع فتح مجال للنقاش يضم كافة المهتمين بالعملية التعليمية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالطلاب، و الاستماع للمقترحات والنظر بشأنها.

 

ونوه عمدة القلمينا، إلى أنه سوف يتم حصر أوائل الثانوية العامة والحاصلين على الدكتوراه والمعينين بالجامعات فى موعد أقصاه اجتماع الجمعة القادمة تمهيداً لتكريمهم، قدر الاستطاعة ووفق الامكانيات المتاحة.



 

اجتماع قرية القلمينا

IMG-20230826-WA0013
IMG-20230826-WA0013
IMG-20230826-WA0012
IMG-20230826-WA0012
IMG-20230826-WA0020
IMG-20230826-WA0020
IMG-20230826-WA0019
IMG-20230826-WA0019
IMG-20230826-WA0017
IMG-20230826-WA0017
IMG-20230826-WA0018
IMG-20230826-WA0018
IMG-20230826-WA0015
IMG-20230826-WA0015
قرية القلمينا إصلاح المنظومة التعليمية مستقبل العملية التعليمية مدارس القلمينا عمدة قرية القلمينا الثانوية العامة الدروس الخصوصية مركز الوقف قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

مش هتروح المحطة تاني.. حجز تذاكر القطارات عن طريق فوري| تفاصيل

في المستشفى.. أفشة يقلق جمهور الأهلي على نجم الفريق| شاهد

موضوعات متعلقة

اتهمت زوجها بحرقها قبل وفاتها.. قصة مصرع ربة منزل داخل منزلها بقنا

فتح باب التقديم للحصول على مركب صيد حديثة بالقرى الأكثر احتياجاً بقنا

ترشيحاتنا

تقارير: محمد صلاح قد يتخذ خطوة صادمة لإجبار ليفربول على رحيله

شكري ولافروف يتبادلان التهاني بمناسبة بمرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات المتاحة لـ علمي

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين

عشرة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

مفاجأة اللوك الجديد| نجم الأهلي زرع شعر .. كيف أصبح شكله ؟

احم نفسك من مرض السكري باتباع 4 نصائح.. تعرف عليها

من الأجمل ؟ ... أحلام و بوسي شلبي بنفس الفستان| شاهد

فيديو

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

رقص شيرين عبد الوهاب على "مش بتاعة الكلام ده" من حفلها بالسعودية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ