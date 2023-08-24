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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد القادم.. انطلاق فعاليات ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة بجامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، انطلاق فعاليات ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة تحت شعار سفراء الجنوب في الفترة من 27 – 29 أغسطس الجاري والذى يقيمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى.

أكد عكاوى، أهمية هذا الملتقى الذي يضم 200 طالب وطالبة من جامعات سوهاج وجنوب الوادي و الأقصر وأسوان، مشيراً  لأهمية هذه الملتقيات في تنمية مهارات الطلاب و بناء شخصياتهم و تعد الجامعات بيوت خبرة لبناء قدرات الطلاب  بجانب المؤهلات الدراسية.

 

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وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن هذا الملتقى يهدف لبناء الوعي للطلاب من خلال الأنشطة المتنوعة التي يقدمها، وإعداد قادة قادرين على مواكبة المستجدات وفقا للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للجيل الرابع للجامعات في مصر، حيث يأتى هذا النشاط الهام فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التى أطلقتها وزارة التعليم العالى.


وقال الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن برنامج الملتقى يتضمن العديد من المحاضرات تبدأ بجلسة افتتاحية، بحضور رئيس جامعة جنوب الوادى ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومدير معهد إعداد القادة والعديد من المحاضرات.

 

وتابع نائب رئيس الجامعة، منها محاضرة عن التوعية وأسس الأمن القومي المصري ومحاربة الفكر المتطرف، ومحاضرة عن دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي لخدمة الجامعة والمجتمع، ومحاضرة عن دور الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطالب الجامعى لخدمة الجامعة والمجتمع، ومحاضرة عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار غير السوية، ومحاضرة عن لائحة الاتحادات الطلابية فى بناء وعى الطالب المتقدم لانتخابات اتحاد الطلاب، بالإضافة إلى ورش عمل ذاتية.

 

يذكر أن برنامج الملتقى يتضمن جولة تفقدية للمشروعات التنموية بمحافظة قنا وجولة نيلية للوفود المشاركة، بالإضافة إلى حفل الختام الذى يحييه فريق كورال كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى.

جامعة جنوب الوادي ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة سفراء الجنوب معهد اعداد القادة تنمية مهارات الطلاب وزارة التعليم العالى محاربة الفكر المتطرف

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