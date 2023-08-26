قنا .. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا - سفاجا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا - سفاجا، نتج عنه إصابة ٦ أشخاص من أسرة واحدة يستقلون السيارة.

تبين إصابة كل من: حسناء محمد حسن ٢١ عاماً ، بسحجات وكدمات بالجسم، علا محمد حسن ١٥ عاماً بسحجات وكدمات، ندا محمد حسن ١٢ عاماً بسحجات وكدمات، نسمه محمد حسن ٨ أعوام، بكسر بالساق الأيمن، كريم محمد حسن ٤ أعوام، بسحجات وكدمات، و غاده غريب أحمد ٤١ عاماً، بسحجات وكدمات.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.