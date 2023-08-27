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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف عليها.. جامعة جنوب الوادي تحدد مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2023 / 2024 بكليات الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، والتى تبدأ يوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2023 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الكشف الطبي يبدأ الساعة التاسعة صباحاً بمقر المستشفى الطلابي بقنا لكليات الجامعة بقنا، ما عدا كلية الهندسة والمعهد الفنى الصحى والمعهد الفنى للتمريض يعقد بمقرات الكليات والمعاهد المذكورة، على أن يقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم وصورة شخصية حديثة، مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبي.

 

وأشار عكاوى، إلى أنه تحدد يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 موعداً لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشرى، ويوم الاثنين 4 سبتمبر لطلاب كلية طب الأسنان، ويوم الثلاثاء5 سبتمبر لطلاب كلية الصيدلة، ويوم الأربعاء 6 سبتمبر لطلاب كلية العلاج الطبيعى، والخميس7 سبتمبر لكليتى الهندسة والآثار، والأحد 10 سبتمبر لكليتى الإعلام بمقر الجامعة بقنا والألسن بالغردقة.
 

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من جانبه، أوضح الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تحدد يوم الاثنين الموافق11 سبتمبر موعداً لتوقيع الكشف الطبى على طلاب كلية التمريض بقنا والحاسبات والذكاء الاصطناعى بالغردقة، ويوم الثلاثاء 12 سبتمبر لكلية الطب البيطرى والمعهد الفنى الصحى ويوم الأربعاء 13 سبتمبر لكلية العلوم، والخميس 14 سبتمبر لكلية التربية ” تعليم عام ” بقنا والغردقة والأحد 17 سبتمبر كلية التربية" تعليم أساسى" بقنا والغردقة والاثنين الموافق 18 سبتمبر لكلية التربية "طفولة" بقنا والغردقة.

وقال شحات، و يوم الثلاثاء 19 سبتمبر لكليتى الزراعة والحاسبات والمعلومات بقنا ويوم الأربعاء 20 سبتمبر لكلية التربية النوعية والمعهد الفنى للتمريض، والخميس 21 سبتمبر لكلية العلاج الطبيعى" الجامعة الأهلية بقنا"، والأحد 24 سبتمبر لكلية الطب البشرى"الجامعة الأهلية"، ويوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر لكليتى الصيدلة والتمريض "الجامعة الأهلية"، ويوم الثلاثاء 26 سبتمبر لكليتى الهندسة والحاسبات والمعلومات "الجامعة الأهلية" ويوم الأربعاء 27 سبتمبر لكلية التجارة "طالبات".

وأضاف نائب رئيس جامعة جنوب الوادى: "أما الأحد 1 أكتوبر لكلية التجارة “طلبة”، والاثنين 2 أكتوبر كلية الآداب “طالبات"، والثلاثاء 3 أكتوبر كلية الآداب" طلبة"، والأربعاء 4 أكتوبر كلية الحقوق ”طالبات”، والأحد 8 أكتوبر لكلية الحقوق ”طلبة”، ويوم الاثنين 9 أكتوبر لكلية التجارة انتساب” طالبات”، والثلاثاء 10 أكتوبر كلية التجارة  انتساب ”طلبة”، ويوم الأربعاء 11 أكتوبر لكلية الآداب انتساب "طالبات"، ويوم الخميس 12 أكتوبر كلية الآداب انتساب "طلبة"، ويوم الأحد 15 أكتوبر كلية الحقوق انتساب "طالبات"، ويوم الاثنين 16 أكتوبر كلية الحقوق انتساب "طلبة"، ويوم الثلاثاء 17  أكتوبر للمتخلفين بجميع كليات الجامعة".


 

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