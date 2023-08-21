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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد الاختبارات الإلكترونية لكلية طب قنا

جولة امتحانات كلية
جولة امتحانات كلية الطب بـ قنا

تفقد الدكتور أحمد عكاوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى، امتحانات الفرقة الثانية بكلية الطب " أعمال سنة – عملى" بمعامل الاختبارات الالكترونية بكلية الطب، ضمن جولاته لمتابعة سير العملية التعليمية.

وشارك في الجولة الدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد حلمى، مدير مركز الإختبارات الالكترونية بالجامعة، والدكتورة حنان فايد، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

 

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و اطمئن رئيس الجامعة، على حسن سير الامتحانات من جميع النواحي وأشاد بالجهد المتميز الذى يقدم فى مركز الاختبارات الإلكترونية.

 

وقال الدكتور أحمد حلمى، مدير مركز الأختبارات الالكترونية، إن المركز اليوم استقبل اليوم ٨٠ طالب وطالبة من كلية الطب البشري و ١٧٦ طالب وطالبة من كلية طب الفم و الأسنان لأداء امتحانات ٱعمال السنة والعملى بالمركز.

 

و أشار مدير مركز الاختبارات الالكترونية، إلى أنه تتم متابعة جميع الإجراءات التقنية والفنية الخاصة بالامتحانات وتذليل أى عقبات تواجه الطلاب من خلال فريق عمل المركز.
 


 

امتحانات كلية الطب

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جامعه جامعة جنوب الوادي مركز الاختبارات الإلكترونية الاختبارات الالكترونية طب قنا معامل الاختبارات كلية الطب البشري كلية طب الفم قنا

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