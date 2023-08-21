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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تشكيل لجنة متخصصة لتقييم الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة جنوب الوادى

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

 

قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إنه يجرى إعداد لجنة من المتخصصين لتقييم وإعداد دراسات الجدوى عن الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ومنها الفنادق الجامعية.

 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لفندق الجامعة بالحرم الجامعى ومبنى الإسكان المتميز بالكنوز وفندق الجامعة بالمعبر، بحضور الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز الجودة بالجامعة، والدكتور عبدالحليم الشعينى، نائب مدير مركز الجودة، و عادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية.

 

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و ناقش رئيس الجامعة، آليات العمل وكافة التفاصيل الفنية والطاقة الاستعابية لكل مبنى بما يساهم فى تقديم خدمة متميزة بأسعار مناسبة مع تحقيق هامش من الربح.

 

وشدد رئيس جامعة جنوب الوادى، على ضرورة تنمية واستثمار الموارد الذاتية بالجامعة على أكمل وجه لتصبح قيمة مضافة لدعم الدولة المقدم للجامعة، وعلى ضرورة حسن إدارة المال العام.

 

وأوضح عكاوى، بأنه سوف يتم أتمتتة نظام الفنادق بالجامعة لتصبح عملية الحجز والدفع إلكترونية بما يوفر الوقت والجهد ويحقق مبدأ الشفافية فى إدارة المال العام، كما ناقش عدد من الموضوعات ومنها نظام نقل الموظفين بين ادارات الجامعة وكلياتها مع ضرورة الالتزام بالنموذج الخاص بذلك تمهيدا لأتمته هذا النظام، حيث أن النقل من مكان لآخر لا يكون إلا بإضافة قيمة للجامعة وعدم تأثر المكان الذى تم النقل منه.

 

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أنه يقف على مسافة واحدة من كل أعضاء الهيكل الإداري والاكاديمى مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.


 

جولة رئيس جامعة جنوب الوادى

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