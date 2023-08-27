تجدد خصومة ثأرية.. وفاة زوجين وإصابة نجلهما بطلقات نارية في قنا

توفي زوجين وأصيب نجلهما، بطلقات نارية، فى تجدد خصومة ثأرية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا .



تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تجدد خصومة ثأرية فى قرية الحجيرات، نتج عنها وفاة شخصين و إصابة آخر بطلقات نارية.





دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تبين مصرع رشيدى.ي.ر٦٠ عاماً وزوجته فرج الله .ب.ا ٥٥ عاماً وإصابة ابنهما حمادة ٢٥ عاماً، فى تجدد خصومة ثأرية مع أبناء عمومتهم، لخلافات على قطعة أرض.



وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

