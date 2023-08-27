عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجدد خصومة ثأرية.. وفاة زوجين وإصابة نجلهما بطلقات نارية في قنا

قرية الحجيرات
قرية الحجيرات

توفي زوجين وأصيب نجلهما، بطلقات نارية، فى تجدد خصومة ثأرية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا .
 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تجدد خصومة ثأرية فى قرية الحجيرات، نتج عنها وفاة شخصين و إصابة آخر بطلقات نارية.

 

صحة قنا تعلن بدء إجراء امتحانات المتقدمين لمدارس التمريض

بملابس الرجال.. منى قوت من طلوع النخل وحفر القبور إلى سائق توكتوك فى قنا



دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تبين مصرع رشيدى.ي.ر٦٠ عاماً وزوجته فرج الله .ب.ا ٥٥ عاماً وإصابة ابنهما حمادة ٢٥ عاماً، فى تجدد خصومة ثأرية مع أبناء عمومتهم، لخلافات على قطعة أرض.
 

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

 

قنا الحجيرات خصومة ثأرية طلقات نارية قرية الحجيرات مقتل شخصين مرفق اسعاف قنا مستشفى قنا الجامعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

عكس المتوقع.. خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الأحد

أبو مكة إلى "مكة"|صلاح أغلى لاعب في العالم..تفاصيل الساعات الحاسمة والعرض التاريخي

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

موضوعات متعلقة

المراكز التكنولوجية بقنا تنهى 531 ألف معاملة

لبحث مطالبهم.. إدارة قوص التعليمية تخصص يوم "السبت" لاستقبال المعلمين وأولياء الأمور

ترشيحاتنا

الموقع متاح الآن.. اطلع على رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

تداول أسئلة الديناميكا بعد توزيعها في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

الشرطة الأمريكية تلاحق قاتل أسامة بن لادن.. ما الأمر؟

المتحور والدرس المستفاد.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

وقوع إصابات.. أول تعليق من رئيس الوزراء الاسترالي على تحطم المروحية الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدال حول أسما شريف منير .. 6 فيتامينات لتطويل الشعر بسرعة

بشائر البريكس| هبوط أسعار هذه السلع الضرورية.. والذهب مفاجأة.. تفاصيل

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

فيديو

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ