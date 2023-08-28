بتكلفة 250 مليون جنيه.. إدراج إنشاء محطة مياه الكلاحين مشروعا قوميا بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أدرجت مشروع إنشاء محطة مياه الشرب لقرية الكلاحين بمركز قفط، ضمن المشروعات القومية.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن التكلفة التقديرية للمحطة تبلغ 250 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأضاف الداودى، بأن إنشاء المحطة الجديدة يأتي استجابة لشكاوي المواطنين وطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من انقطاع وضعف مياه الشرب بقرية الكلاحين.

أوضح المهندس محمد على، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا ، بأن الطاقة التصميمية للمحطة سوف تبلغ 17 ألف م 3/ يوم، وتتكون من"محطة مياه مرشحة – مأخذ علي النيل– خط مياه عكره بطول 10 كيلو متر".

و أشار رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا ، إلى أنه جاري اسناد تنفيذ المحطة إلى أحد الشركات المتخصصة للبدء في أعمال التنفيذ.