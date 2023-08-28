تدخل الخدمة قريبا..محافظ قنا يتابع التشطيبات النهائية لمستشفيات نجع حمادي ودشنا وأبوتشت

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا، بالديوان العام ، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمشروع تطوير مستشفيات نجع حمادي العام و دشنا وأبوتشت المركزى.

جاء ذلك بحضور حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية وممثل الشركة المنفذة لمشروع التطوير.

وجه محافظ قنا ، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطبيات النهائية وتوصيل مرفق مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات للمستشفيات، كما اطلع علي الموقف التنفيذي للمستشفيات الثلاثة.



أشار الداودى، إلي أنه بمجرد الإنتهاء من التشطيبات النهائية بالمستشفيات الثلاث سوف تدخل الخدمة مباشرة، لتقدم خدماتها الطبية للمواطنين.

وقال محافظ قنا ، إن المحافظة تتابع معدلات تنفيذ المستشفيات التي يجري تنفيذها، مع تقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة، وتذليل أي معوقات أمامها، وذلك في ظل اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصحي باعتباره أحد أهم الملفات الهامة والحيوية التى تخدم حياة المواطنين.