حياة كريمة.. إطلاق إشارة التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية والحكومية في السمطا

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية، و مجمع الخدمات الحكومية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية للمشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

رافقه خلالها سيد فؤاد أبوزيد، عضو مجلس النواب، و المهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة بـ قنا ، و أحمد السيد، وكيل وزارة التموين ، و المهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، و الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطري.

استهل محافظ قنا ، جولته بافتتاح مجمع الخدمات الزراعية قرية السمطا تجريبياً، والذى يقع على مساحة ٣٣٠ م ، وتم إنشائه طبقا للنموذج ٢ الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، و يتكون من طابقين ويشمل" وحدة بيطرية علي مساحة ١٨٠م ، و جمعية زراعية علي مساحة ١٥٠م" ، موجهاً مسئولي مديرية الزراعة باستمرار تشغيل المجمع وتقديم الخدمات للجمهور .

كما تابع محافظ قنا ، جولته بافتتاح مجمع الخدمات الحكومية تجريبيا ، و المقام على مساحة ٤٠٠ م ، ويتكون من ٣ طوابق ، يشمل الطابق الأول مركز تكنولوجى، و الطابق الثاني"مكتب سجل مدنى ، مكتب شهر عقارى ، مكتب بريد ، مكتب تموين" ،بينما يضم الطابق الثالث" مجلس محلى ، وحدة محلية ، وحدة تضامن اجتماعى".





و أشار محافظ قنا ، إلي أن المجمع يعد أحد 5 مجمعات خدمات تم إنشائها بمركز دشنا ضمن مبادرة حياة كريمة ومن المقرر ان تقدم خدماتها لأهالى القري المستهدفة وتوابعها، ومن ثم سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ١٦٨٣ مشروع بتكلفة ٤٠ مليار جنيه يجري تنفيذها في ٥ مراكز تضم ١٩ مجلس قروى و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع وعزبة، وتم الانتهاء من تنفيذ ٨٥٦ مشروع منه حتي الآن، و يستفيد من تلك المشروعات حوالى ١.٥ مليون مواطن يقطنون الريف أى ما يعادل ٤٣% من تعداد سكان محافظة قنا.

