محافظ قنا يبحث إنشاء فرعين للبنك الأهلي المصرى بمركزى أبوتشت والوقف

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إمكانية تخصيص قطعتي أرض لإنشاء فرعين للبنك الأهلي المصرى بمركزي أبوتشت والوقف.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام محافظة قنا ، بحضور حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وعادل أحمد، مدير منطقة البنك الاهلي، وحافظ محمود، رئيس مركز ومدينة الوقف، و أحمد أبوالمجد، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ووليد أبوالعباس، مدير عام إدارة التخطيط العمرانى.

قال محافظ قنا ، إنه تم مناقشة تخصيص قطعتي أرض علي مساحة 400 م بمركزى أبوتشت والوقف، لإنشاء فرعين للبنك الأهلي المصرى بهدف توفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف لتحسين جودة الحياة في القرى ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأضاف الداودى، بأن البنك الأهلي المصري يعد أحد أهم المؤسسات المصرفية العريقة ويتمتع بسجل حافل من الانجازات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مثل هذه الفروع لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة علي الخدمات المصرفية وكذا الشركات العاملة داخل النطاق الجغرافي للفرع.

أوضح محافظ قنا ، كما تساعد الفروع في توفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التي تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

